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Бизнес

Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" в Нижегородской области планирует направить 124 млн рублей на выплату дивидендов

11 апреля 2018 11:24  [671] Бизнес
ОАО Арзамасское научно-производственное предприятие ТЕМП-АВИА

ОАО Арзамасское научно-производственное предприятие ТЕМП-АВИА

Фото: Провенто

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ОАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (г. Арзамас Нижегородской области) планирует направить 124 млн рублей на выплату дивидендов за 2017 год. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Согласно информации, 5 апреля 2018 года прошло заседание совета директоров компании, в ходе которого годовому общему собранию акционеров были даны рекомендации по распределению прибыли по итогам года. Так, на выплату дивидендов предполагается направить 124 млн рублей, в том числе 81,8 млн рублей – на выплату по привилегированным акциям, 42,1 млн рублей – по обыкновенным акциям.

Размер чистой прибыли предприятия по итогам 2017 года составил 818,9 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем за 2016 год.

СПРАВКА:
Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" основано в марте 1958 года приказом Государственного комитета СССР по авиационной технике. С момента основания предприятие занималось разработкой гироскопических приборов и устройств для летательных аппаратов всех типов. Начиная с 1970-х годов оно стало головным в министерстве авиационной промышленности РФ по разработке датчиков угловых скоростей и линейных ускорений, автономных авиагоризонтов, гировертикалей. В настоящее время НПП "ТЕМП-АВИА" осуществляет разработку, производство, испытания и реализацию вооружения и военной техники, а также ремонт авиационной техники. Предприятие участвует в выполнении государственного заказа по более чем 40 темам. Основным акционером арзамасского предприятия является ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

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