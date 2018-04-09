Последние новости рубрики Бизнес
11 апреля 2018 12:00  [57] ВТБ открыл кредитную линию ПАО "Завод Красный Якорь" в размере 150 млн рублей
11 апреля 2018 11:24  [369] Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" в Нижегородской области планирует направить 124 млн рублей на выплату дивидендов
10 апреля 2018 15:48  [226] "Те, кто пополняет казну муниципалитета, должны встречать соответствующее отношение", - Денис Лабуза
10 апреля 2018 15:34  [241] НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года
10 апреля 2018 13:24  [173] МРСК Центра и Приволжья выделило более 3,6 млрд рублей на ремонтную программу в 2018 году
10 апреля 2018 12:20  [186] Альфа-Банк предложил клиентам моментальный выпуск карт через приложение
10 апреля 2018 10:54  [1362] Нижегородский филиал "Т Плюс" на 13,2% увеличил выработку электроэнергии в первом квартале 2018 года
09 апреля 2018 20:40  [3265] Нижегородские предприниматели высказали Владимиру Панову свои претензии и предложения по работе с администрацией
09 апреля 2018 18:35  [1571] Арзамасский машзавод в Нижегородской области увеличил чистую прибыль в 2017 году в 1,54 раза
09 апреля 2018 17:56  [1579] "Ростелеком" обновил тарифную линейку сервиса "Виртуальная АТС" для корпоративных клиентов
Бизнес

ВТБ открыл кредитную линию ПАО "Завод Красный Якорь" в размере 150 млн рублей

11 апреля 2018 12:00  [57] Бизнес

Банк ВТБ открыл кредитную линию ПАО "Завод Красный Якорь" в размере 150 млн рублей на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба банка 11 апреля 2018 года.

Отмечается, что заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, которое является единственным в России производителем якорных и горно-шахтных цепей.

Генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин рассказал, что в ближайшие два года завод планирует провести второй этап модернизации производства, которая коснется кузнечно-прессового цеха. "После запуска нового оборудования мы сможем нарастить выпуск экспортной продукции, прежде всего, цепей больших калибров. Уверен, что заемные средства ВТБ помогут нам реализовать задуманное", - подчеркнул он.

"Завод Красный Якорь" – одно из старейших нижегородских производств, которое выпускает уникальную продукцию, не имеющую аналогов в России. Сегодня предприятие динамично развивается, расширяя производство и постоянно совершенствуя свои технологические процессы. Я надеюсь, что предоставленное финансирование позволит нашему партнеру успешно реализовывать намеченные планы и будет способствовать укреплению его позиций на российском и международном рынках", - сказал управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский, комментируя сделку.

СПРАВКА:
Публичное акционерное общество "Завод Красный Якорь" - единственное в России и крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству якорных цепей и такелажа, цепей для горно-шахтного оборудования, грузовых цепей, строп и комплектующих. Завод, расположенный в Нижнем Новгороде, успешно функционирует с 1898 года, в этом году ему исполняется 120 лет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph