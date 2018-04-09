ВТБ открыл кредитную линию ПАО "Завод Красный Якорь" в размере 150 млн рублей Бизнес

Банк ВТБ открыл кредитную линию ПАО "Завод Красный Якорь" в размере 150 млн рублей на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба банка 11 апреля 2018 года.

Отмечается, что заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, которое является единственным в России производителем якорных и горно-шахтных цепей.

Генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин рассказал, что в ближайшие два года завод планирует провести второй этап модернизации производства, которая коснется кузнечно-прессового цеха. "После запуска нового оборудования мы сможем нарастить выпуск экспортной продукции, прежде всего, цепей больших калибров. Уверен, что заемные средства ВТБ помогут нам реализовать задуманное", - подчеркнул он.

"Завод Красный Якорь" – одно из старейших нижегородских производств, которое выпускает уникальную продукцию, не имеющую аналогов в России. Сегодня предприятие динамично развивается, расширяя производство и постоянно совершенствуя свои технологические процессы. Я надеюсь, что предоставленное финансирование позволит нашему партнеру успешно реализовывать намеченные планы и будет способствовать укреплению его позиций на российском и международном рынках", - сказал управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский, комментируя сделку.

СПРАВКА:

Публичное акционерное общество "Завод Красный Якорь" - единственное в России и крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству якорных цепей и такелажа, цепей для горно-шахтного оборудования, грузовых цепей, строп и комплектующих. Завод, расположенный в Нижнем Новгороде, успешно функционирует с 1898 года, в этом году ему исполняется 120 лет.