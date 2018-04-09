Двое мужчин погибли на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 10 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин погибли на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 10 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, около 21:40 произошёл пожар в многоквартирном доме на ул. Куйбышева (Московский район) в Нижнем Новгороде. Из дома были эвакуированы 25 человек, в том числе три ребенка, никто из них не пострадал. В результате пожара обгорело домашнее имущество на площади 20 кв. метров. В квартире, где произошло возгорание, было обнаружено тело погибшего 62-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Предположительно по этой же причине произошёл пожар в личном жилом доме в селе Салганы в Краснооктябрьском районе. Сообщение о нём поступило в 00:05. В результате пожара сгорел дом на общей площади 72 кв. метра. При разборе конструкций дома на месте пожара было обнаружено тело погибшего 38-летнего мужчины.