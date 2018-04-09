Нижегородская администрация объяснила отсутствие "шведского стола" в большинстве школ недостаточностью оборудования Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация объяснила отсутствие "шведского стола" большинства школ недостаточностью оборудования.

Как сообщили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе администрации города 10 апреля 2018 года, на данный момент только в 16 школах, где есть необходимые технические возможности и соответствующее оборудование, действует система свободного выбора блюд. Всего в городе 167 средних учебных заведений. Таким образом, система действует менее чем в 10% школ.

Для реализации проекта в первую очередь требуется техническое оснащение школьных пищеблоков. Сейчас не все школы оснащены необходимыми площадями и оборудованием. По данным мэрии, в настоящее время организуется процедура закупки оборудования для ряда школ, которые позволят до конца 2018 года организовать "Меню свободного выбора" еще в 10 учебных заведениях.

Напомним, в письме на имя главы города Владимира Панова руководство МП "ЕЦМЗ" (обслуживает 110 школ города) ответило, что с IV четверти 2017-2018 учебного года предлагается ввести новые блюда в школах ("здоровый гамбургер", запеченные и отварные пельмени, а также филе и плов из индейки). Позднее в "ЕЦМЗ" сообщили, что с IV четверти в единое цикличное меню войдут только два из четырех новых блюд (индейка, запеченная с персиками и плов из индейки). В 16 школах, в которых внедрен "шведский стол", в меню старшеклассников будут включены гамбургер, отварные и запеченные пельмени.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, только 76% учеников Нижнего Новгорода питаются горячим питанием в школах.