Два жителя Сеченовского района Нижегородской области обвиняются в избиении односельчанина до смерти Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Два жителя Сеченовского района Нижегородской области обвиняются в избиении односельчанина до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 11 апреля 2018 года.

По версии следствия, с 1 по 5 апреля в доме с. Верхнее Талызино обвиняемые, распивая спиртные напитки, беспричинно избивали односельчанина. Они наносили ему удары руками и ногами, а также топором по надетому на голову металлическому ведру. 5 апреля 55-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Чтобы скрыть преступление, один из злоумышленников перенес погибшего на скамейку в другом конце села.

Уголовное дело в отношении 26-летнего и 35-летнего мужчин возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Один из обвиняемых вину признал частично, второй отрицает свою причастность к совершенному преступлению. Оба заключены под стражу. Расследование продолжается.