Последние новости рубрики Происшествия
11 апреля 2018 13:06  [267] Пропавший в октябре 2017 года в Нижегородской области Алексей Трушкин найден мертвым
11 апреля 2018 12:35  [85] Два жителя Сеченовского района Нижегородской области обвиняются в избиении односельчанина до смерти
11 апреля 2018 12:10  [93] Двое мужчин погибли на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 10 апреля
11 апреля 2018 11:15  [121] "Весенний снегопад легче переносится автолюбителями, чем осенний", - Игорь Михайлушкин
11 апреля 2018 10:20  [143] Автомобиль насмерть сбил пешехода в Выксунском г.о. Нижегородской области 10 апреля и скрылся с места ДТП
11 апреля 2018 10:10  [145] Суд приговорил жителя Вознесенского района Нижегородской области к обязательным работам за повреждение колёс 18 автомобилей
10 апреля 2018 17:13  [400] Склад загорелся на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля
10 апреля 2018 17:06  [291] Патологоанатом из Сарова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег
10 апреля 2018 15:21  [203] Житель Мурманской области подозревается в убийстве мужчины в Нижнем Новгороде
10 апреля 2018 15:10  [232] Бывший в розыске с 2007 года участник ОПГ из Нижегородской области предстанет перед судом
Происшествия

Два жителя Сеченовского района Нижегородской области обвиняются в избиении односельчанина до смерти

11 апреля 2018 12:35  [85] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Два жителя Сеченовского района Нижегородской области обвиняются в избиении односельчанина до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 11 апреля 2018 года.

По версии следствия, с 1 по 5 апреля в доме с. Верхнее Талызино обвиняемые, распивая спиртные напитки, беспричинно избивали односельчанина. Они наносили ему удары руками и ногами, а также топором по надетому на голову металлическому ведру. 5 апреля 55-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Чтобы скрыть преступление, один из злоумышленников перенес погибшего на скамейку в другом конце села.

Уголовное дело в отношении 26-летнего и 35-летнего мужчин возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Один из обвиняемых вину признал частично, второй отрицает свою причастность к совершенному преступлению. Оба заключены под стражу. Расследование продолжается.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph