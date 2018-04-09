Суд закрыл кафе "Жако" в Нижнем Новгороде на 90 суток из-за антисанитарии Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность кафе "Жако" в Нижнем Новгороде на 90 суток из-за антисанитарии. Об этом управление Роспотребнадзора по региону сообщило 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, проверка кафе на ул. Поющего в Автозаводском районе показала, что помещение и оборудование бара грязные: панели шкафа не промыты, на стеллажах в помещении для хранения посуды и инвентаря пыль; в баре используется грязная посуда, что подтвердилось наличием в смывах бактерий; в помещениях бара требуется проведение ремонта, внутренняя отделка помещений и оборудования не отвечает требованиям, имеются многочисленные дефекты отделки (керамическая плитка на полу в помещении кухни и обеденного зала и части подвесного потолка на кухне потрескались и частично отсутствуют, линолеум на полу за барной стойкой истерся и потрескался и другие нарушения).

В связи с установленными фактами был составлен протокол по статье 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Судебными приставами решение суда исполнено.

Напомним также, что суд закрыл кафе "Милена" в Автозаводском районе на 90 суток из-за антисанитарии.