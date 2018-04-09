Пропавший в октябре 2017 года в Нижегородской области Алексей Трушкин найден мертвым Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавший в октябре 2017 года в Нижегородской области Алексей Трушкин найден мертвым. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 10 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Трушкин 7 октября уехал из д. Вареж в Павловском районе на подводную охоту в Пуркском затоне и не вернулся.

Волонтеры объявили поиск мужчины 10 октября.