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Происшествия

Пропавший в октябре 2017 года в Нижегородской области Алексей Трушкин найден мертвым

11 апреля 2018 13:06  [222] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавший в октябре 2017 года в Нижегородской области Алексей Трушкин найден мертвым. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 10 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Трушкин 7 октября уехал из д. Вареж в Павловском районе на подводную охоту в Пуркском затоне и не вернулся.

Волонтеры объявили поиск мужчины 10 октября.

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