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Пропавший в октябре 2017 года в Нижегородской области Алексей Трушкин найден мертвым. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 10 апреля 2018 года.
Ранее сообщалось, что Трушкин 7 октября уехал из д. Вареж в Павловском районе на подводную охоту в Пуркском затоне и не вернулся.
Волонтеры объявили поиск мужчины 10 октября.
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