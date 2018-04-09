Публичные слушания по проекту планировки территорий пройдут в Советском и Приокском районах Нижнего Новгорода в мае Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Четыре публичных слушания по проекту планировки территорий пройдут в Советском и Приокском районах Нижнего Новгорода в мае 2018 года. Об этом сообщается в постановлениях, опубликованных на сайте администрации 10 апреля.

Согласно информации, в Советском районе 7 мая в 18:00 в школе № 44 (ул. Н. Сусловой, 5/3) пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории (ППМ), расположенной в границах улиц Н.Сусловой, Елховской и Ванеева. 10 мая в 18:00 в школе № 24 (ул. Ивлиева, 32/4) состоятся слушания по ППМ в районе домов №№ 13,14 по ул. Богородского.

В Приокском районе 15 мая в 18:00 слушания пройдут в районной администрации (пр. Гагарина, 148) по ППМ территории в границах ул. Пятигорской, 19 и ул. Углова, 1, а также 15 мая в 18:30 в районной администрации состоятся слушания по планировке территории в границах пр. Гагарина, 94 и ул. Терешковой,1.

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, инициатором всех слушаний выступает ОАО "Теплоэнерго". Вдоль данных улиц планируется проложить теплотрассы.