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Бизнес

Нижегородская строительная фирма выплатила 225 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела

11 апреля 2018 14:20  [149] Бизнес
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Организация в Нижегородской области выплатила задолженность по налогам в 225 млн рублей после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 11 апреля 2018 года.

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год директор организации, занимающейся строительством крупных производственных и административных объектов, создал схему уклонения от уплаты налогов посредством фиктивного документооборота с организациями, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Всего за указанный период организация не выплатила в бюджет государства более 225 млн рублей.

По данному факту СУ СК было возбуждено дело по п."б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). В ходе расследования имеющаяся задолженность была погашена. Всего в бюджет налогоплательщиком перечислено свыше 225 млн рублей, в том числе доначисленные налоги и пени.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба уголовное дело было прекращено. Название фирмы не раскрывается.

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