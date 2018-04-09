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Общество

Нижегородский департамент благоустройства сообщил о необходимости 260 млн рублей на реагенты для 50% дорог в ОЗП 2018-2019

11 апреля 2018 14:48  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент дорожного хозяйства сообщил о необходимости выделения 260 млн рублей для обработки 50% дорог Нижнего Новгорода реагентами планирует направить не менее 260 млн рублей на обработку дорог реагентами на осенне-зимний период (ОЗП) 2018-2019 годов.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации 11 апреля 2018 года, при наличии достаточного финансирования, в следующую зиму реагентами будут обрабатывать половину автомобильных дорог с интенсивным движением транспорта, в том числе общественного (дороги категорий А, Б), площадь которых составляет более 6 млн кв.м.

По предварительным расчетам департамента благоустройства, стоимость одной обработки составляет чуть более 5 млн рублей. В течение зимнего периода обрабатывать дороги реагентами требуется около 50 раз, в зависимости от погодных условий. Соответственно, общие затраты составят минимум 260 млн рублей.

Напомним, в марте 2018 года члены комиссии Гордумы по экологии призвали администрацию заблаговременно сделать расчет по реагентам на ОЗП 2018-2019 годов после того, как замдиректора департамента Роман Ухабин представил доклад об эффективности замены пескосоляной смеси на реагенты, но без экономического обоснования, что вызвало критику депутатов.

Тогда Ухабин заметил, что цена реагента составляет почти 15 тысяч рублей за тонну, цена пескосоляной смеси 692 рублей за тонну, но при использовании последней серьезно засоряются ливневые канализации, что впоследствии влечет новые расходы. По итогам 2017 года на очистку только центральных ливневых канализаций необходимо 35 млн рублей, и порядка 240 млн – на приведение в нормативное состояние всех канализаций города, поэтому использование реагентов в приоритете.

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