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Общество

Эпидпорог по вирусным заболеваниям в Нижнем Новгороде превышен на 35% по данным на 11 апреля

11 апреля 2018 15:06  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Эпидпорог по вирусным заболеваниям в Нижнем Новгороде превышен на 35% по данным на 11 апреля 2018 года. Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко сообщила в ходе пресс-конференции 11 апреля.

По ее словам, на данный момент эпидемиологический порог в целом по области превышен на 15%, в Нижнем Новгороде – на 35%. Количество обратившихся в больницы жителей региона составляет 31 тысячу человек, в Нижнем Новгороде – 17,8 тысячи человек. По данным ведомства, на данный момент пик заболеваемости пройден.

На 11 апреля полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс в 1% дошкольных учреждений Нижегородской области, частично – в 3% дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Напомним, что по данным управления Роспотребнадзора на 27 марта 2018 года на карантин было закрыто менее 1% дошкольных учреждений области.

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