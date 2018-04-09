Эпидпорог по вирусным заболеваниям в Нижнем Новгороде превышен на 35% по данным на 11 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Эпидпорог по вирусным заболеваниям в Нижнем Новгороде превышен на 35% по данным на 11 апреля 2018 года. Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко сообщила в ходе пресс-конференции 11 апреля.



По ее словам, на данный момент эпидемиологический порог в целом по области превышен на 15%, в Нижнем Новгороде – на 35%. Количество обратившихся в больницы жителей региона составляет 31 тысячу человек, в Нижнем Новгороде – 17,8 тысячи человек. По данным ведомства, на данный момент пик заболеваемости пройден.



На 11 апреля полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс в 1% дошкольных учреждений Нижегородской области, частично – в 3% дошкольных и общеобразовательных учреждений.



Напомним, что по данным управления Роспотребнадзора на 27 марта 2018 года на карантин было закрыто менее 1% дошкольных учреждений области.