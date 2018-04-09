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Общество

Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует заменить лифты в 13 домах к 26 апреля

11 апреля 2018 15:30  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует заменить лифты в 13 многоквартирных домах к 26 апреля. Об этом пресс-служба горадминистрации 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, глава администрации города Виктор Нестеров повторно проинспектировал ход работ по замене лифтов. Первый объезд состоялся в начале февраля и был связан с началом процесса обновления лифтового оборудования.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Александр Кабанов, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Денис Дергунов, директор ООО "Горлифт" Николай Пивняк, руководители управляющих компаний.

Участники мероприятия побывали в двух домах: в доме №39 на пр. Циолковского, где уже заменены и введены в эксплуатацию все шесть лифтов, и в доме №4 на ул. Пушкинской, где сейчас ведется монтаж лифтового оборудования.

"В Дзержинске насчитывается порядка 850 пассажирских лифтов. Срок эксплуатации стандартного лифта – 25 лет, однако его можно продлять. Мы поддерживаем старые лифты в исправном техническом состоянии, своевременно меняем узлы и детали. Поэтому лифты успешно проходят комплексное обследование, проводимое специализированной независимой организацией, и срок их эксплуатации продляется", – пояснил Пивняк.

"Сейчас в городе меняется 54 лифта. В целом работы ведутся в графике. Все они должны быть завершены 26 апреля. Я поручил в каждодневном режиме отслеживать ход работ. Через неделю мы уже должны прокатиться на том лифте, который сейчас в работе", - отметил по итогам объезда Нестеров.

Всего в 2018 году в Дзержинске по программе капремонта заменяются лифты в 13 многоквартирных домах. Замену лифтового оборудования ведут две подрядные организации. В настоящее время уже завершены работы по замене лифтового оборудования в восьми домах: введены в эксплуатацию 12 лифтов в домах: №39, №41А и №49А на пр. Циолковского, еще по 17 замененным лифтам в пяти домах готовится разрешительная документация в Ростехнадзоре. На пяти многоквартирных домах ведутся работы по замене 25 лифтов.

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