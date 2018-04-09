Нижегородское ООО "Промышленные технологии" погасило долги по зарплате после исков прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское ООО "Промышленные технологии" погасило долги по зарплате на сумму 2 млн рублей после заявлений прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, за февраль 2018 года перед 114 работниками предприятия в Автозаводском районе образовалась задолженность по зарплате в размере свыше 2 млн рублей.



В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководителя фирмы, а также направила в суд 94 заявления о взыскании задолженности. Кроме того, в отношении генерального директора было возбуждено дело по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ.



Как сообщает прокуратура, по данным на апрель 2018 года задолженность по зарплате погашена в полном объеме.