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Общество

Нижегородское ООО "Промышленные технологии" погасило долги по зарплате после исков прокуратуры

11 апреля 2018 15:39  [18] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское ООО "Промышленные технологии" погасило долги по зарплате на сумму 2 млн рублей после заявлений прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, за февраль 2018 года перед 114 работниками предприятия в Автозаводском районе образовалась задолженность по зарплате в размере свыше 2 млн рублей.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководителя фирмы, а также направила в суд 94 заявления о взыскании задолженности. Кроме того, в отношении генерального директора было возбуждено дело по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Как сообщает прокуратура, по данным на апрель 2018 года задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

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