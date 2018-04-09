Елена Попонина возглавила Центр спортивной подготовки Нижегородской области Спорт

Елена Попонина возглавила ГАУ НО "Центр спортивной подготовки Нижегородской области". Об этом на сайте центра сообщается 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, после ухода предыдущего директора Юрия Круглова его обязанности исполняла Юлия Сотникова, которая вернулась на должность замдиректора.

Ранее Попонина возглавляла отдел спорта высших достижений министерства спорта Нижегородской области.

СПРАВКА:

Центр спортивной подготовки создан в 2013 году. На его базе ведется подготовка спортсменов по 19 олимпийским видам спорта, четырем параолимпийским и четырем сурдлимпийским видам спорта. В ведении центра находится центральный стадион "Локомотив".