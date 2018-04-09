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Общество

Фракция КПРФ в ЗС НО предложила провести депутатские слушания по ситуации с тарифами ЖКХ

11 апреля 2018 16:00  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области предложила руководству регионального парламента провести депутатские слушания по ситуации, сложившейся с начислением собственникам жилых помещений в многоквартирных домах платы за содержание общего имущества со стороны управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба НРО КПРФ 11 апреля 2018 года.

На слушания коммунисты предлагают пригласить руководителей блока ЖКХ правительства Нижегородской области, представителей областной прокуратуры и руководителя государственной жилищной инспекции региона. Слушания фракция КПРФ предлагает назначить на второй квартал 2018 года.

Коммунисты напоминают, что с начала 2017 года оплата за общедомовые нужды перешла в общие платежные документы и стала именоваться "содержание общего имущества". "При этом нормативы потребления коммунальных услуг с января 2017 года оказались в разы завышены и значительно превышали реальный объём потребления электроэнергии в многоквартирных домах. Также при начислении платы за содержание общего имущества управляющие компании стали учитывать площади подвалов и чердаков, независимо от того, потребляются ли в этих помещениях энергоресурсы. В результате, управляющим компаниям от собственников жилых помещений было переведено значительно больше денежных средств (за оплату коммунальных услуг на содержание общего имущества), чем перечислили бы ресурсоснабжающим организациям", - отмечается в письме.

В пресс-службе Законодательного собрания региона НИА "Нижний Новгород" подтвердили, что данное предложение поступило от фракции. В настоящее время оно находится на рассмотрении в комитете по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК. Как отметили в Заксобрании, дата слушаний пока не определена, до этого требуется направить запросы в различные инстанции и проанализировать вопрос.

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