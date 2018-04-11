Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" своими силами восстанавливают упавший забор вокруг стройки Общество

Фото: Инициативная группа ЖК "Новинки Smart City"

Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" своими силами восстанавливают упавший забор вокруг стройки. Об этом сообщили в инициативной группе жилого комплекса 11 апреля 2018 года.

Как отмечают дольщики, из-за погодных условий забор, установка которого завершилась в январе 2018 года, сломался.

"Мы не стали ждать помощи, которую так долго ждали еще в ноябре, потом в декабре. Дольщики сами собрались восстанавливать забор своими силами. Часть восстановили вчера, сегодня и всю неделю работы будут продолжаться. Но дольщики не будут закупать материалы, а будут восстанавливать тем, что есть сейчас на стройке. Кстати, так делал и минстрой - никакого закупа материала для нашего забора не производилось. Опоры (деревянные столбы), которые еще ставил "Квартстрой", просто уже сгнили, и поэтому забор падает", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля в министерстве строительства Нижегородской области сообщили о том, что вопрос охраны ЖК "Новинки Smart City", включая забор, после банкротства застройщика перешел к конкурсному управляющему.