Нижегородский бумкомбинат "Волга" оштрафован на 70 тысяч рублей за травму работника Происшествия

Фото: ОАО "Волга"

Бумкомбинат "Волга" (Балахнинский район, Нижегородская область) оштрафован на 70 тысяч рублей за травму работника. Об этом Гострудинспекция региона сообщила 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, 14 марта 20-летний работник резал бумагу на станке. Во время очередной заправки бумажного полотна резчик встал на вал. Его нога соскользнула и попала на вращающиеся части оборудования. Пострадавший получил тяжелую травму головы, а также переломы ребер, ключицы и ноги.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила, что не был обеспечен надлежащий контроль за безопасным производством работ, вследствие чего пострадавший работник оказался в опасной зоне включенного оборудования.

Кроме штрафа юрлицу, начальник смены, во время которой произошел несчастный случай, оштрафован на 5 тысяч рублей.