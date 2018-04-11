Последние новости рубрики Происшествия
11 апреля 2018 17:41  [84] Нижегородский бумкомбинат "Волга" оштрафован на 70 тысяч рублей за травму работника
11 апреля 2018 13:06  [1017] Пропавший в октябре 2017 года в Нижегородской области Алексей Трушкин найден мертвым
11 апреля 2018 12:35  [137] Два жителя Сеченовского района Нижегородской области обвиняются в избиении односельчанина до смерти
11 апреля 2018 12:10  [136] Двое мужчин погибли на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 10 апреля
11 апреля 2018 11:15  [152] "Весенний снегопад легче переносится автолюбителями, чем осенний", - Игорь Михайлушкин
11 апреля 2018 10:20  [193] Автомобиль насмерть сбил пешехода в Выксунском г.о. Нижегородской области 10 апреля и скрылся с места ДТП
11 апреля 2018 10:10  [198] Суд приговорил жителя Вознесенского района Нижегородской области к обязательным работам за повреждение колёс 18 автомобилей
10 апреля 2018 17:13  [408] Склад загорелся на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля
10 апреля 2018 17:06  [329] Патологоанатом из Сарова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег
10 апреля 2018 15:21  [214] Житель Мурманской области подозревается в убийстве мужчины в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородский бумкомбинат "Волга" оштрафован на 70 тысяч рублей за травму работника

11 апреля 2018 17:41  [84] Происшествия

Фото: ОАО "Волга"

Бумкомбинат "Волга" (Балахнинский район, Нижегородская область) оштрафован на 70 тысяч рублей за травму работника. Об этом Гострудинспекция региона сообщила 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, 14 марта 20-летний работник резал бумагу на станке. Во время очередной заправки бумажного полотна резчик встал на вал. Его нога соскользнула и попала на вращающиеся части оборудования. Пострадавший получил тяжелую травму головы, а также переломы ребер, ключицы и ноги.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила, что не был обеспечен надлежащий контроль за безопасным производством работ, вследствие чего пострадавший работник оказался в опасной зоне включенного оборудования.

Кроме штрафа юрлицу, начальник смены, во время которой произошел несчастный случай, оштрафован на 5 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph