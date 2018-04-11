Более 260 домов могут оказаться в зоне подтопления в Нижегородской области во время паводка 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 260 домов могут оказаться в зоне подтопления в Нижегородской области во время паводка 2018 года. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила 11 апреля.

Согласно информации, 263 дома могут быть подтоплены при самом наихудшем сценарии развития паводка. В этих домах, расположенных в 10 населенных пунктах, проживают 780 человек.

По данным начальника гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Людмилы Филиной, на реках юга области с 3-5 апреля начался интенсивный рост уровней воды и разрушение ледового покрова, небольшие подъемы в конце первой декады апреля были отмечены на реках северной части области. Освобождаются ото льда реки правобережья: Теша, Пьяна, Алатырь, Сережа и малые реки левобережья: Узола, Линда.

"Отмечается частично разрушенный ледовый покров, наблюдаются подвижки льда в нижнем течении р. Оки и на р. Суре, вскрытие рек ожидается в ближайшие дни. Вскрытие р. Ветлуги ожидается в конце второй – начале третьей декады апреля, на четыре-пять дней позже средних сроков. Максимальные уровни на р. Оке в нижнем течении и на р. Суре можно ожидать около и до 0,5-1,0 м ниже средних многолетних значений, на р. Ветлуге – близкими к норме. Максимальный уровень воды на р. Волге у г. Нижнего Новгорода ожидается близко к норме", - сообщила Филина.

Напомним также, что по информации Русгидро, 10 апреля в районе Нижегородской ГЭС началось весеннее половодье.