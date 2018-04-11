Tiesto, Alesso, Steve Aoki и Afrojack станут хедлайнерами AFP в Нижнем Новгороде в 2018 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Tiesto, Alesso, Steve Aoki и Afrojack станут хедлайнерами фестиваля электронной музыки Alfa Future People (AFP) в Нижнем Новгороде в 2018 году.

Как напомнила 11 апреля 2018 года пресс-служба Альфа-банка, выступающего организатором фестиваля, мероприятие пройдет 10-12 августа в пятый раз. Всего на фестивале будет работать четыре сцены, на которых за три дня выступит более 100 музыкантов, среди которых Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Flux Pavilion, Fonarev, Gareth emery, Going deeper, Headhunterz, Krewella, Kshmr, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj set, Slander, Slushii, Sub Focus (Dj Set), Swanky Tunes, Vini Vici, Volac, Yellow Claw, Дельфин, Строгонов и многие другие.

Второй год подряд бренд Miller представит специальную сцену Miller Future Music, на которой выступят звезды техно: Ben Klock, Jan Blomqvist, Tobias&Atom TM, Boys Noize и другие. В прошлом году техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, а в 2018 году является одной из самых ожидаемых. На новой сцене SHOwCast Stage by Alfa-Bank, которую курирует платформа по поиску талантов ShowCast, смогут выступить десятки молодых артистов. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 15 мая по 15 июля. А ночью на этой же сцене будут выступать уже прославившиеся артисты.

"На протяжении пяти лет Alfa Future People остается одним из самых крупных имиджевых проектов Альфа-Банка. И мы видим, что интерес к фестивалю не только не угасает, а напротив, привлекает все больше и больше участников. В 2014 году первый фестиваль собрал 30 тысяч гостей, а уже в прошлом году – больше 50 тысяч. Нам удалось создать грандиозное событие для активных молодых людей: место, где музыка встречается с новыми технологиями и спортом. Мы, как передовой высокотехнологичный банк, задали тренд не только в банковской сфере, но и здесь", - сказал председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" и член совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман.

"Мы гордимся, что создали и уже в течение пяти лет проводим самое грандиозное музыкальное шоу мирового масштаба – фестиваль Alfa Future People. Кто как не "Альфа" может быть в центре самого яркого технологичного молодежного события года? 30% гостей фестиваля – клиенты "Альфы". И мы видим, что с каждым годом количество билетов, которые приобретаются по нашим картам, только растет. Участники фестиваля первыми в России попробовали бесконтактную систему оплаты браслетами, бесконтактное пополнение счетов через банкоматы и оказались в виртуальной реальности. Мы сделали праздник для наших клиентов, где вы можете первыми попробовать инновационные технологии банка и наших партнеров. Ждем вас на одном из самых ярких событий года!", - прокомментировал руководитель блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Майкл Тач.

"В этом году Alfa Future People отмечает свой первый юбилей. За пять лет был пройден большой путь: менялся состав артистов, модернизировалась инфраструктура, но одно всегда оставалось неизменным – желание дарить людям эмоции, которые останутся с ними на протяжении целого года. Мы искренне рады, что посетителей фестиваля связывают общие ценности и нежелание сидеть на месте, открытие новых горизонтов. Мы растем вместе с нашими посетителями: в прошлом году на AFP впервые появились альтернативные сцены. В этом году мы продолжим традицию, ведь так прекрасно видеть, как музыка объединяет совершенно разных людей", - отметила генеральный директор Alfa Future People Юлия Дорошина.

Помимо музыки на Alfa Future People по традиции будут организованы масштабные зоны спорта и технологий.

"Alfa Future People – уникальное масштабное трендовое событие международного уровня и первый российский музыкальный фестиваль, который, уже на протяжении пяти лет, становится пространством без наличных. Современные платежные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь и с Mastercard россияне могут просто, удобно и безопасно оплачивать покупки не только картами, но и самыми разными устройствами – браслетами, кольцами, смартфонами, брелоками, наручными часами. Мы уверены, что в недалеком будущем для оплаты будет доступен, практически, любой форм-фактор. Mastercard постоянно работает над тем, чтобы в России были доступны передовые решения и вы могли выбирать самый лучший и удобный способ оплаты. Вместе с создателями Alfa Future People мы делимся своим видением будущего с многотысячной аудиторией. В Mastercard мы верим в мир без наличных", - сказал заместитель директора по продажам Mastercard в России Владислав Святик.

Зона технологий на этот раз будет посвящена теме межгалактических путешествий и поделена на пять тематических блоков, в которых посетители фестиваля смогут ознакомиться с самыми невероятными гаджетами. В 2018 году на Alfa Future People будет значительно расширен лекторий: многочисленные спикеры в формате TED Talks расскажут об отношениях человечества и технологий, затронут вопросы построения и развития бизнеса, поддержания здорового образа жизни, а также поговорят о роли культуры и искусства в современном обществе. В зоне спорта будет представлено 13 видов активностей. К баскетболу и волейболу добавятся новые актуальные тренды (street workout, кросс-фит, zumba-фитнес, воздушные полотна), а также несколько экстремальных видов спорта.

Среди наиболее заметных дневных активностей на фестивале будет представлен парк развлечений, построенный брендом BURN. Парк будет выдержан в эстетике бразильского карнавала: так BURN поддержит запуск нового вкуса "Тропический микс" — освежающего напитка со вкусом экзотической маракуйи. Гости зоны BURN на AFP смогут поиграть в гранд-бильярд, попробовать свои силы в молоте-силометре, нырнуть в сухой бассейн с надувной горки и посмотреться в кривое зеркало.

В этом году фестиваль готовится встретить более 50 тысяч ценителей современной музыки и технологий будущего. Для их удобства до железнодорожной станции Козино будут курсировать фирменные электрички с уменьшенным интервалом. Как и в 2017 году, каждый поезд получит имя одного из хедлайнеров фестиваля, а в вагонах будут звучать миксы участников Alfa Future People.