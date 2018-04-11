Нижегородская мэрия запустила "горячую линию" по нарушениям Кодекса этики Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская мэрия запустила "горячую линию" по нарушениям Кодекса этики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, о нарушениях Кодекса этики муниципальных служащих, распоряжение о котором было подписано главой города Владимиров Пановым 9 апреля, можно сообщить по телефону (831) 419-74-18 и адресу электронной почты kodeks@admgor.nnov.ru.

Заявления горожан будут принимать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48.

"Среди основных требований кодекса в мэрии назвали беспристрастность, корректность и уважительное отношение к окружающим. Так, муниципальный служащий должен соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на политические партии и общественные объединения; в общении быть корректным, внимательным, терпимым; проявлять уважение к обычаям и традициям народов мира; учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий. Он не должен давать публичных оценок деятельности органов власти, если это не входит в его должностные обязанности, или давать их максимально точно, если входит", - отмечается в сообщении.

Напомним также, муниципальный служащий должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные не допускали коррупционно опасного поведения, и своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. Он должен быть готов объяснить источники своих крупных покупок и затрат.

Кроме того, чиновникам рекомендуется использовать только законные и этичные способы продвижения по службе и воздерживаться от стремления получить доступ к служебной информации, не относящейся к его компетенции. Еще одним пунктом кодекса предусмотрено уважительное отношение служащих к деятельности представителей СМИ по информированию общественности о работе органов МСУ.

Еще одна статья, рекомендательная, посвящена внешнему виду муниципальных чиновников.

В ней указано, что в одежде исключаются крупные яркие принты с изображением людей, животных и надписями. Не допускаются: одежда и обувь спортивного и пляжного стиля; экстравагантная одежда с изобилием декоративных излишеств (блестки, стразы и т.д.); одежда из прозрачных тканей, одежда, открывающая область пупка.

Недопустимо наличие пирсинга и татуировок на открытых частях тела; экстравагантные прически неестественных цветов, прически, содержащие элементы панк- и рок-культуры.

Для мужчин предпочтителен деловой костюм классического покроя с рубашкой и галстуком. Летом допускаются рубашки с коротким рукавом без пиджака и галстука. В холодное время года вместо тканых рубашек можно использовать деловой трикотаж.

Мужчина должен быть всегда гладко выбрит или иметь аккуратно подстриженные усы, бороду.

Для женщин неприемлемы мини-юбки, юбки и платья с высоким разрезом. Исключается одежда с глубоким декольте, открытой спиной, на тонких бретелях. В макияже необходимо придерживаться чувства меры. Рекомендуется использовать цвета, близкие к натуральным. Цвет колготок и чулок не должен быть ярким. Не допускаются колготки "в сеточку".