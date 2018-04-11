"То, что происходит сейчас в экономике, оптимизма не добавляет, но паниковать еще рано", - Алевтина Еремина Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"То, что происходит сейчас российской в экономике, оптимизма не добавляет, но паниковать еще рано", - заявила заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Алевтина Еремина в ходе круглого стола 11 апреля 2018 года.



"В условиях санкций мы находимся с 2014 года, и у нас уже есть определенный иммунитет к этому процессу. Конечно, то, что сейчас происходит, оптимизма не добавляет, но паниковать еще рано. Кроме курса валют, на макроэкономику влияет и цена на нефть, а она остается пока на достаточно высоком уровне", - сказала Еремина.



"По итогам января-февраля 2018 года и Россия, и Нижегородская область демонстрируют умеренный рост экономики. И пока, насколько я знаю, минэкономразвития свой прогноз не пересматривает и ВПП на текущий год оставляет на уровне 102%", - подчеркнула замминистра.



Она отметила, что объем промышленного производства в РФ за два месяца 2018 года составил 102,2%, в том числе рост в обрабатывающей промышленности – 103,3%. В Нижегородской области рост промпроизводства за тот же период составил 104,3%, по обработке – 106,6%.



"Я хочу особо подчеркнуть, что из 19 подотраслей в обрабатывающей промышленности Нижегородской области 12 показали рост. Это очень достойный результат в нынешних условиях, и мы не думаем, что будет снижение. У нас достаточно диверсифицированная промышленность, и если какая-то отрасль снижается, у нас всегда есть та, что приходит на замену. Например, за два месяца большой рост демонстрирует производство автотранспорта – 120%", - рассказала Алевтина Еремина.



Она также добавила, что официальный уровень безработицы в регионе за весь 2017 год и два месяца текущего – один из самых низких в истории (0,4%), тогда как в среднем по России – 1,1%. "При этом банк вакансий у нас достаточно большой, и это говорит о том, что есть определенный потенциал роста", - заключила замминистра.



Напомним, 4 апреля 2018 года минфин США опубликовал новый санкционный список США. В нем оказались 26 физических лиц, в том числе уроженец Дзержинска Нижегородской области Олег Дерипаска (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент"), бизнесмены Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, член правления компании "Сибур" Кирилл Шамалов, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и другие.



В перечне из 15 компаний оказалась одна нижегородская – Группа ГАЗ (основной акционер – машиностроительный холдинг "Русские машины", входит в "Базовый элемент"). В списке, среди прочих, компании "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова", "Газпром Бурение", агрохолдинг "Кубань".