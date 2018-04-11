НБД-Банк планирует направить на выплату дивидендов почти 153 млн рублей из прибыли за 2017 год Бизнес

ПАО "НБД-Банк" (Нижний Новгород) направит на выплату дивидендов почти 153 млн рублей из прибыли за 2017 год. Об этом говорится в сообщении банка.



Согласно информации, 11 апреля 2018 года состоялось заседание совета директоров компании, где годовому общему собранию акционеров было рекомендовано принять такое решение. Предполагается, что дивиденды будут начислены только по привилегированным именным акциям ПАО "НБД-Банк" из расчета 753 рубля на одну акцию. Оставшаяся сумма прибыли остается в распоряжении кредитной организации.



Напомним, чистая прибыль НБД-Банка по итогам 2017 года выросла на 42% по сравнению с показателем 2016 года и составила 626,1 млн рублей.



СПРАВКА:

Уставный капитал ПАО "НБД-Банк" составляет 101,6 млн рублей и разделяется на 812,8 тысяч обыкновенных и 203,201 тысячу привилегированных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 29,25% от уставного капитала (17,8% голосующих акций) принадлежит председателю правления банка Александру Шаронову, 25% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР, Лондон), 20,69% (25,9% голосующих акций) - ООО "Регион" (Нижний Новгород) и 16% (20% голосующих акций) - ООО "Дельта НН" (Нижний Новгород).