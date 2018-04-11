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Общество

Число транзакций по банковским картам в Нижегородской области в 2017 году выросло на 26%

11 апреля 2018 19:06  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число транзакций по банковским картам в Нижегородской области в 2017 году выросло на 26% - до 289,12 млн операций. Об этом пресс-служба Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, число операций по снятию наличных сократилось на 3%, объем снятия наличных сократился на 7%. "При этом сохраняется тенденция роста показателей по оплате товаров и услуг. За 2017 год количество и объем этих операций увеличились на 40% и 34% соответственно", - говорится в сообщении.

В регионе в 2017 году было выпущено 5,5 млн карт.

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