Дмитрий Медведев в отчете перед Госдумой заявил о необходимости обновить общественные пространства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Премьер-министр Дмитрий Медведев в отчете перед Госдумой заявил о необходимости обновить общественные пространства. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия" 12 апреля 2018 года.

Отмечается, что одной из главных тем выступления председателя правительства, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева стало инфраструктурное развитие территорий. "Развитие жилищного строительства и коммунального хозяйства мы видим как пазлы общей картины городской среды. Сейчас 77% жилого фонда в России – это однообразные микрорайоны (так они застраивались) с весьма плотной застройкой и далеко не всегда развитой городской инфраструктурой. И здесь наша задача – обновить общественные пространства, создать новые места для отдыха и развития людей", - сказал он.

По итогам отчёта депутат Государственной думы, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин подчеркнул, что подход к развитию и обновлению общественных пространств должен быть комплексным. "Проектную деятельность "Единой России" сегодня можно назвать основой развития в этом направлении. Однако подход, конечно, должен быть комплексным", - сказал он.

"Для Нижнего Новгорода проблема "точечного" подхода особенно актуальна – в последние годы мы зачастую наблюдали ситуацию, когда рядом со старыми обшарпанными домами и разбитыми дорогами вдруг появлялся новый инфраструктурный объект. Убежден, что мы должны стремиться к системному благоустройству территорий, к новым качественным подходам развития общественных пространств", - добавил депутат.

Кроме того, по словам Дениса Москвина, отчет Дмитрия Медведева стал не просто подведением итогов работы правительства за последние шесть лет, в нем также были обозначены основные направления развития на ближайшие годы с учетом послания президента. "Мы все сейчас отталкиваемся от того, что нам удалось "выстоять" в очень непростой период, при этом делая убедительные шаги в развитии. И от эффективности нашей работы сейчас зависит и будущее нашей экономики, и в целом качество жизни в стране", - подытожил Денис Москвин.