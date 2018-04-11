Нижегородский ФК "Олимпиец" проиграл красноярскому "Енисею" со счётом 0:1 Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Олимпиец" проиграл красноярскому "Енисею" в выездном матче 11 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как отмечает пресс-служба "Олимпийца", нижегородцы в этот день играли без нескольких игроков основного состава. Весь матч инициативу держали красноярцы, при этом гостям удалось создать несколько опасных моментов у ворот соперника. Но на 90-й минуте матча игрок "Енисея" забил со штрафного - 1:0.

Напомним, что следующий матч нижегородцы проведут с питерским "Зенитом-2" 15 апреля на новом "Стадионе Нижний Новгород".

Как сообщалось ранее, в матче 7 апреля "Олимпиец" потерпел поражение в игре с калининградской "Балтикой" со счётом 1:2.