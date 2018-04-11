Три человека погибли в ДТП в Навашинском г.о. Нижегородской области 11 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Навашинском городском округе Нижегородской области 11 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:10 на 3 км подхода к городу Навашино от автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Согласно информации, водитель автомобиля Chevrolet при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 217030.

В результате ДТП 33-летние водитель и пассажир Chevrolet погибли, также смертельное ранение получил 53-летний водитель "Лады". Кроме того, пассажиры ВАЗа, 55-летняя женщина и двое мужчин 30 и 34 лет, были госпитализированы с различными травмами.