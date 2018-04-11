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Политика

Подозреваемые в поджоге авто и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова до сих пор не найдены

12 апреля 2018 11:28  [26] Политика

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Подозреваемые в произошедшем в сентябре 2017 года поджоге автомобиля нижегородского чиновника до сих пор не найдены.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" и.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 12 апреля 2018 года, уголовное дело по факту поджога его автомобиля, произошедшего 20 сентября 2017 года, было приостановлено.

Он отметил, что дело было приостановлено спустя три месяца в связи с тем, что полиция не установила подозреваемых. "Теперь только ждать – не появятся ли новые факты по делу", - сказал он.

Напомним, что 11 апреля 2018 года у здания администрации Сормовского района Нижнего Новгорода горел автомобиль главы района Дмитрия Сивохина. Причины пожара устанавливаются.

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