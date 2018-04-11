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Происшествия

Пенсионерка погибла на пожаре из-за неосторожности при курении в Вадском районе Нижегородской области 11 апреля

12 апреля 2018 11:31  [447] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре из-за неосторожности при курении в Вадском районе Нижегородской области 11 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 21:16 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Елховка. В результате пожара сгорел дом на общей площади 49 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 53-летней женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяйки дома.

Напомним, что днём раньше, 10 апреля, двое мужчин погибли на пожарах по аналогичной причине.

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Теги:
МЧС Пожар
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