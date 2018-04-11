Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля главы администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля главы администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УМВД по городу 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, уголовное дело было возбуждено 11 апреля. В полиции пояснили, что для установления факта поджога было достаточно записей с камер видеонаблюдения на здании администрации Сормовского района, рядом с которым стоял автомобиль, а также на прилегающей территории. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза. Полиция устанавливает личность поджигателя.

Дмитрий Сивохин сообщил НИА "Нижний Новгород", что у него нет предположений о возможных причинах происшествия. "Конечно, у меня нет предположений. Я работаю как работаю, стараюсь делать свою работу хорошо. А предположения – это дело правоохранительных органов", - заявил он.

Причинённый ущерб он комментировать отказался.

Напомним, что Toyota Land Cruiser Дмитрия Сивохина горел у здания районной администрации 11 апреля.

Отметим также, что в сентябре 2017 года неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова возле его дома в Богородске. По его словам, подозреваемые по этому делу так и не были найдены, уголовное дело приостановлено.