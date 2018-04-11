ГУАД планирует капремонт автодороги Кстово - Б.Мокрое – Вязовка в Нижегородской не ранее 2019 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог планирует капремонт автодороги Кстово - Б.Мокрое – Вязовка в Нижегородской не ранее 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" министерство транспорта и автомобильных дорог региона 11 апреля 2018 года.

Напомним, что ранее (до строительства Южного обхода) по данной дороге ходили большегрузы, что привело к высокой степени износа асфальта. После этого масштабного ремонта не было. О плохом состоянии дороги жители населенных пунктов Вязовка, Елховка, Чаглава, Большое Мокрое неоднократно сообщали через электронную форму на сайте правительства региона.



Как ответили агентству в ГУАД, полный ремонт дороги автомобильной дороги Кстово – Большое Мокрое – Вязовка оценивается в 125,5 млн рублей. Протяженность дороги составляет 17,3 км.



Невозможность комплексного ремонта всего полотна в течение текущего календарного года ведомство объясняет дефицитом финансовых средств регионального дорожного фонда.



"По этой причине в план ремонта аварийных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2018-2019 годы включены наиболее проблемные участки указанной дороги. Итоговая протяженность отремонтированных участков составит пять километров. Стоимость ремонта составит 36 млн рублей. Ремонт остальных участков будет рассмотрен при формировании плана работ на последующие годы", - сообщили в ГУАД, добавив, что рабочее состояние данной автомобильной дороги также будет поддерживаться за счет средств, выделенных на ее содержание.