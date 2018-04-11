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Бизнес

Сотрудники НБД-Банка ознакомили студентов с работой своего кредитного учреждения

12 апреля 2018 13:12  [81] Бизнес

Сотрудники НБД-Банка ознакомили студентов с работой своего кредитного учреждения. Об этом пресс-служба банка сообщила 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, мероприятие для студентов экономических, финансовых и юридических факультетов прошло 9 апреля. С работой банка познакомились 25 студентов НИУ "Высшая школа экономики" и ННГУ им. Лобачевского.

Сотрудники и руководители НБД-Банка рассказали студентам о работе кредитного учреждения, а также предоставили возможность своими глазами увидеть работу банка изнутри, побывав на экскурсии в центральном дополнительном офисе и пообщавшись с сотрудниками отдела кредитования малого бизнеса.

В своем приветственном слове начальник управления по работе с персоналом НБД-Банка Светлана Терехина рассказала студентам о преимуществах и выгодах работы в НБД-Банке, сделав акцент на реальных возможностях построения карьеры, отношении к персоналу как к долгосрочному ресурсу, а также на стабильности банка.

Студенты узнали, какие специалисты требуются банку в настоящее время – это сотрудники отдела кредитования, менеджеры по привлечению клиентов, специалисты по документообороту, менеджеры по расчетно-кассовому обслуживанию, кассиры по рублевым и валютным операциям.

"С 2012 года для выпускников школ и вузов в НБД-Банке реализуется профориентационный проект "В гостях у работодателя", цель которого – рассказать о банковских профессиях, познакомить студентов с реальной работой банка. Руководители банка с удовольствием принимают участие во встречах с молодежью и проводят ознакомительные экскурсии. Возможно, по итогам прошедшей ярмарки в нашем коллективе скоро появятся новые сотрудники. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в данном мероприятии. Кроме того, второй год подряд в НБД-Банке работает проект "Выбирай будущее", когда уже наши специалисты приходят в вузы, встречаются со студентами, проводят презентации, круглые столы. По этой программе восемь человек прошли конкурсный отбор на вакансию, четверо из них впоследствии были трудоустроены", – рассказала Терехина.

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