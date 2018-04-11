Прокуратура выявила искажение статистических данных о работе осужденных в нижегородской ИК №16 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила искажение статистических данных о работе осужденных в ИК №16 ГУ ФСИН по Нижегородской области (с. Просек Лысковского района). Об этом сообщила прокуратура региона 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, в ходе проведенной в марте проверки особое внимание было уделено вопросам привлечения осужденных к оплачиваемому труду. На момент проверки доля трудоспособных осужденных, не привлеченных к оплачиваемому труду, составила 78%. "При этом руководством колонии не предпринимались меры по увеличению объема и расширению номенклатуры выпускаемой продукции, не создавались новые рабочие места, допускалось искажение статистических сведений о выводе на работу осужденных. В результате осталось незадействованными около 1200 кв.м. свободных производственных площадей", - говорится в сообщении.

Отмечена низкая эффективность воспитательной работы, "которая не ориентирована на формирование у осужденных уважительного отношения к труду и принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением". При этом в колонии выявлены факты создания льгот и преференций в отношении неработающих осужденных.

Кроме того, у отбывающих наказание обнаружены запрещенные предметы: жидкое токсическое вещество, множество лезвий от одноразовых бритвенных станков, самодельное шило и другие.

В связи с этим прокурором в адрес начальника колонии внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности, которое находится на рассмотрении.

Напомним также, что прокуратура выявила нарушения в СИЗО №2 (Кстовский район).