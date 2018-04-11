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Происшествия

Нижегородская транспортная полиция проводит проверку по факту гибели мужчины под колёсами электрички в Заволжье

12 апреля 2018 13:47  [145] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское линейное управление МВД России на транспорте проводит проверку по факту гибели мужчины под колёсами электрички в Заволжье. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в транспортной полиции 12 апреля.

Согласно информации, неустановленный мужчина был сбит электропоездом следованием "Нижний Новгород – Заволжье" в 20:14 11 апреля 2018 года. По предварительной информации, гражданин пытался перейти пути в неустановленном месте, машинист применил экстренное торможение, но мужчину уже задело составом. В транспортной полиции отметили, что сотрудники железной дороги поместили пострадавшего в вагон и вызвали скорую помощь, но к моменту приезда медиков он скончался.

В настоящее время нижегородское ЛУ МВД на транспорте проводит проверку по факту происшествия. Личность погибшего устанавливается.

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