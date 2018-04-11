Синоптики прогнозируют потепление до +14º в Нижегородской области 15-18 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют потепление до +14º в Нижегородской области 15-18 апреля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, 12-14 апреля на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не прогнозируется, только днем 13 апреля в отдельных районах пройдет небольшой дождь. При переменной облачности и северо-западном ветре максимальная температура воздуха днем от +7° 12 апреля до +10° 14 апреля, в ночные часы около 0°, при прояснениях слабые заморозки до -2°. В темное время суток на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

По предварительным расчетам, с 15 по 18 апреля погода будет соответствовать стандартным апрельским значениям: днем +10º…+14°, минимальные температуры ночью 0º…+3°. Преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный.