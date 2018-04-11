Четверо подростков предстанут перед судом по обвинению в сексуальном насилии над инвалидом и ребёнком в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четверо подростков предстанут перед судом по обвинению в сексуальном насилии над инвалидом и ребёнком в городском округе Бор Нижегородской области. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 12 апреля 2018 года.

По версии следствия, в феврале 2017 года в одном из населенных пунктов Борского г.о. двое подростков 15 и 17 лет неоднократно совершали открытое хищение денежных средств и продуктов питания у одиноко проживающего 57-летнего мужчины-инвалида. Кроме того, они совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что подростки в доме потерпевшего каждый раз устраивали беспорядки и повреждали его имущество.

Кроме того, в июне 2017 года эти подростки совместно с ещё двумя знакомыми, в возрасте от 14 до 17 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

В отношении всех четверых были возбуждены уголовные дела в зависимости от роли каждого: по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж – шесть эпизодов), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), п.п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Двое обвиняемых заключены под стражу, один – под домашний арест, четвёртому, по информации СУ СК, избрана иная мера пресечения. Вину они не признали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.