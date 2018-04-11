Шесть человек пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 11 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четверо взрослых и двое детей пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 11 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:30 на ул. Варварская, 13. Согласно информации, 57-летний водитель автобуса ПАЗ 320402, следовавшего по маршруту №18, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ЛИАЗ 5256 (маршрут №68).

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки №18: двое детей 12 и 15 лет, а также четыре женщины, трое из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.