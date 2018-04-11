Ректоры нижегородских вузов заявили об увеличении бюджетных мест для поступления в 2018-2019 учебном году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ректоры нижегородских вузов заявили об увеличении бюджетных мест для поступления в 2018-2019 учебном году. Об особенностях новой приемной кампании они рассказали на пресс-конференции 12 апреля 2018 года.

"В 2017 году было 13 700 абитуриентов, в этом году - 14 тысяч человек. Основные предметы по выбору - это обществознание (54%), физика (28%), история (20%), биология (19%). Кроме того, в регионе наблюдается рост количества выпускников, желающих сдавать ЕГЭ по информатике – на 4%, биологии – на 3%, математике базового уровня – на 2% по сравнению с 2017 годом", - сообщил начальник сектора программ высшего и среднего профобразования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области Игорь Захаров.

Ректоры вузов напомнили о том, что средний балл для поступления на бюджетное место должен быть не менее 76.

"У нас на текущий год 1 077 бюджетных мест, из них на магистратуру - 377. Большое количество мест связно с коррекцией возрастных структур в педагогических сообществах. В лидерах - группа направлений, которая связана с иностранными языками, а также история, обществознание, история и право, правоведение, экономика в рамках профобучения. Впервые запускается группа подготовки с участием партнеров. Это бизнес-педагогика с участием Центробанка и Альфа-банка, современные технологии преподавания немецкого языка как иностранного с двумя московскими вузами, цифровая педагогика с академией "Cisco 1С" и московским городским педагогическим университетом, кризисная психология - с РАН", - поделился ректор НГПУ им. Минина Александр Федоров.

"НИУ ВШЭ - это часть сетевого университета. Поэтому можно подать документы в любой кампус "вышки" в филиале другого города. У нас девять образовательных программ бакалавриата. В 2018 году запланировано 350 бюджетных мест для бакалавриата, 230 - для магистратуры. Мы открываем новую магистерскую программу "литература и медиа". Она предполагает объединение филологии с медиа и IT-технологиями. Мы готовим людей, которые умеют создавать тексты в медиа средах и работать в современных медиа структурах. При этом, хорошие юристы и хорошие экономисты не бывают лишними", - ответил директор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Валерий Зусман.

Ректор НГТУ им. Алексеева Евгений Ивашкин сообщил о том, что в этом году в вузе могут принять 1923 абитуриента, что на 110 человек больше, чем в прошлом году. "Самые востребованные направления - это информатика и вычислительная техника (312 бюджетных мест), электро и теплоэнергетика (274 бюджетных места), электроника и системы связи (243 бюджетных места), машиностроение (214 бюджетных мест). Впервые в этом году нам дали бюджетный набор на нефтегазовое дело", - сказал Ивашкин. Он заметил, что на нефтегазовое направление предусмотрено 15 бюджетных мест в бакалавриате и восемь мест в магистратуре.

Больше всего бюджетных мест, традиционно, в ННГУ им. Лобачевского. "В ННГУ 3 122 бюджетных места, что на 100 мест больше, чем в прошлом году. Сложился большой спектр направлений подготовки специальностей. С прошлого года мы готовим специалистов в области фундаментальной медицины и рассчитываем, что в следующем году получим бюджетные места на это направление. В нашей стране не хватает экономистов и юристов, конкурс по-прежнему высок. У нас много иногородних абитуриентов, которые выбирают ННГУ. Больше всего они приезжают из Владимирской области. В прошлом году у нас были абитуриенты из 63 регионов", - ответил проректор вуза Никита Авралев.

"В вузе в этом году 400 бюджетных мест, произошло небольшое увеличение. Кроме того, еще 400 мест предусмотрено на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг. Много ребят приезжают из Владимирской и Кировской областей. Мы поддерживаем выпускников медицинских колледжей. Победители олимпиады получают семь дополнительных баллов. Участники и победители итоговой конференции НОУ "Эврика" и "Королевских чтений" также имеют преференции, - добавил руководитель пресс-службы Приволжского медицинского университета (ПИМУ) Алексей Никонов.

Ответственный секретарь приемной комиссии НГСХА Светлана Блинова рассказала о том, что в вузе предусмотрено 770 бюджетных мест. Целевой прием студентов на предприятия имеет важное значение, в зависимости от количества бюджетных мест, он составляет от 30-50%. Самые востребованные специальности, по ее словам, ветеринария, агрономия и зоотехния.

Захаров также рассказал об изменениях в ходе приемной кампании-2018. Учащиеся на базе профильного среднего образования могут сами выбирать сдавать им ЕГЭ либо вступительные экзамены непосредственно в вузе.

Как сообщалось ранее, прием на бюджетные места в нижегородские вузы незначительно сократился в 2017 году и составил 6,3 тысяч человек, что на 200 человек меньше, чем в 2016 году. В прошлом году, обществознание для сдачи ЕГЭ выбрало большинство выпускников в Нижегородской области. Также в регионе наблюдался рост количества выпускников, желающих сдавать ЕГЭ по информатике, биологии и математике.

Напомним также, что ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева и Мининский университет подписали соглашение с правительством Нижегородской области о создании регионального межвузовского проектного офиса по использованию научно-педагогического потенциала вузов для развития социально-экономических программ.