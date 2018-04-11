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Общество

Мост в деревне Осиновка Дивеевского района Нижегородской области освободился от воды

12 апреля 2018 14:40  [82] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Десять низководных мостов в семи муниципальных образованиях Нижегородской области остаются затопленными из-за паводка по данным на 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, 12 апреля освободился от воды один низководный мост в деревне Осиновка Дивеевского района. Таким образом, затопленными остаются 10 мостов: мост в селе Кочкурово Починковского района, мост в совхозе "Кудьма" Кстовского района (затоплены с 5 апреля); два моста в селе Заречное и деревне Марьевка в Арзамасском районе и три моста в Гагинском районе (сёла Соболево, Никольское (затоплены с 6 апреля), Мишуково - с 7 апреля); мост в посёлке Тёша в г.о. Навашинский и мост в селе Яново в Сергачском районе (затоплены с 8 и 9 апреля); мост в деревне Остреево в г.о.г. Бор (затоплен с 10 апреля).

Как сообщает МЧС, отрезанных населенных пунктов нет, объездные пути имеются, жизнедеятельность населения не нарушена.

Напомним, что по данным на 9 апреля в регионе было затоплено девять мостов.

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