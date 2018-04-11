Члены городецкого отделения "Союза пенсионеров России" получили Благодарственные письма депутата ЗС НО

Члены городецкого отделения общероссийской общественной организации "Союза пенсионеров России" получили Благодарственные письма депутата Законодательного собрания Нижегородской области Сергея Зуденкова.
Как сообщила 12 апреля 2018 года пресс-служба депутата, вручение прошло 10 апреля во время отчетно-выборного собрания отделения, в ходе которого подвели его итоги работы. Благодарностей представители отделения были удостоены за активную жизненную позицию и проведение социально-значимых мероприятий для жителей района. Особо Зуденков отметил вклад многолетнего председателя местного отделения Владимира Ефремова.
"Благодаря этой работе пенсионеры Городецкого района живут интересной и полной жизнью. Они ежегодно посещают театры, ездят на экскурсии, участвуют в районных и региональных спортивных и культурных мероприятиях, среди которых фестиваль "Все мы родом из деревни", спартакиада "За активное долголетие" и многие другие. С удовольствием оказываю этому поддержку и горжусь тем, что я в одной команде с такими активными и позитивными людьми", - отметил Зуденков.
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