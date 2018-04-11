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Общество

Члены городецкого отделения "Союза пенсионеров России" получили Благодарственные письма депутата ЗС НО

12 апреля 2018 15:10  [84] Общество

Члены городецкого отделения общероссийской общественной организации "Союза пенсионеров России" получили Благодарственные письма депутата Законодательного собрания Нижегородской области Сергея Зуденкова.

Как сообщила 12 апреля 2018 года пресс-служба депутата, вручение прошло 10 апреля во время отчетно-выборного собрания отделения, в ходе которого подвели его итоги работы. Благодарностей представители отделения были удостоены за активную жизненную позицию и проведение социально-значимых мероприятий для жителей района. Особо Зуденков отметил вклад многолетнего председателя местного отделения Владимира Ефремова.

"Благодаря этой работе пенсионеры Городецкого района живут интересной и полной жизнью. Они ежегодно посещают театры, ездят на экскурсии, участвуют в районных и региональных спортивных и культурных мероприятиях, среди которых фестиваль "Все мы родом из деревни", спартакиада "За активное долголетие" и многие другие. С удовольствием оказываю этому поддержку и горжусь тем, что я в одной команде с такими активными и позитивными людьми", - отметил Зуденков.

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