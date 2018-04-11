Выручка нижегородского ЗЗГТ выросла в 20 раз в 2017 году Бизнес

ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (ЗЗГТ, Нижегородская область, входит в компанию "РМ-Терекс" корпорации "Русские Машины") в 2017 году увеличил выручку в 20,03 раза по сравнению с 2016 года – до 301 млн 970 тысяч рублей.

Как сообщается в отчете предприятия, чистый убыток завода в 2017 году составил 45 млн 512 тысяч рублей, в то время как в 2016 году чистая прибыль составила 1 млн 820 тысяч рублей.

Убыток от продаж ОАО в 2017 году составил 57 млн 440 тысяч рублей, в 2016 году прибыль от продаж составила 3 млн 792 тысячи рублей. Убыток до налогообложения в 2017 году составил 59 млн 229 тысяч рублей, прибыль до налогообложения в 2016 году составила 2 млн 360 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность ЗЗГТ в течение 2017 года выросла на 5% - до 456 млн 34 тысяч рублей, кредиторская задолженность возросла на 20,67% - до 194 млн 146 тысяч рублей.

Напомним, выручка ЗЗГТ в 2016 году сократилась в 2,05 раза по сравнению с 2015 года – до 15 млн 77 тысяч рублей.

СПРАВКА:

ЗЗГТ основан в 1949 году как завод по ремонту строительной техники. В 1967 году перепрофилирован на производство гусеничных транспортеров. Завод специализируется на выпуске строительно-дорожной и специальной техники, которая используется в дорожном, гражданском и промышленном строительстве, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей отрасли, лесном хозяйстве, нефтегазовой отрасли.