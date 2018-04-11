Около 30 выступлений представлено на гала-концерте победителей фестиваля юных дарований в Дзержинске Нижегородской области Общество

Гала-концерт победителей фестиваля юных дарований "Солнышко в ладошке" состоялся в Дзержинске Нижегородской области 12 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, концерт прошел во дворце детского творчества. Гостями мероприятия стали глава администрации города Дзержинска Виктор Нестеров, заместитель главы города Дзержинска Игорь Крашенинников, заместитель главы администрации Валентина Сахарова, директор департамента образования администрации Алексей Коротков и другие.

"Каждый раз, присутствуя на гала-концерте фестиваля "Солнышко в ладошке", погружаешься в атмосферу чуда, атмосферу счастья", - сказал Нестеров. Он также отметил, что видит, с каким воодушевлением выступают на сцене самые юные дзержинцы, а также напомнил, что за каждым таким выступлением стоит не только талант ребенка, но и труд родителей и воспитателей.

После этого он вручил фигурку медвежонка из живых цветов самой юной участнице фестиваля, воспитаннице детского сада № 69 Лизе Сегеде.

"Мы адресуем слова искренней благодарности и признательности воспитателям детских садов, которые в каждом ребенке видят талант и позитив и помогают мамам и папам, бабушкам и дедушкам разглядеть этот талант, поддержать его и дать возможность ребенку уверенно идти по жизни, раскрываясь и развиваясь", - подчеркнула Сахарова.

В рамках гала-концерта вниманию собравшихся было представлено 27 сольных и коллективных выступлений: чтение стихотворений, исполнение песен и танцев, игра на музыкальных инструментах воспитанников детских садов, одержавших победу на фестивале.