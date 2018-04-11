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Общество

Более 1,2 тысяч фактов хищения электроэнергии было выявлено "Нижновэнерго" в I квартале 2018 года

12 апреля 2018 15:58  [193] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,2 тысяч фактов хищения электроэнергии было выявлено "Нижновэнерго" в I квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, в период с января по март в регионе было выявлено 1225 фактов хищения электроэнергии, потери энергокомпании составили 31,6 млн кВт*ч.

Как сообщает "Нижновэнерго", в указанный период нижегородские энергетики провели 524 рейда по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 118 составили случаи бездоговорного и 1107 безучетного потребления электроэнергии. В 30 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков. Ущерб компания оценила на сумму более 60 млн рублей.

По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты, часть материалов передана в правоохранительные органы.

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