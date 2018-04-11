"Ростелеком" открыл регистрацию на всероссийский семейный IT-марафон Общество

"Ростелеком" открыл регистрацию на всероссийский семейный IT-марафон. Об этом оператор связи сообщил 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, мероприятие проводится совместно с координационным центром доменов .RU\.РФ, "Школой новых технологий" и академией инновационного образования и развития по мотивам проекта "Изучи интернет – управляй им".

Марафон проводится в рамках реализации госполитики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде уже во второй раз. Цель IT-марафона - повышение уровня знаний детей и родителей об интернете и общей цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-технологий.

К участию в марафоне приглашаются семейные команды. Детям и родителям предстоит сообща выполнить ряд заданий онлайн-турнира, посвященных информационной безопасности.

Регистрация идет на портале проекта "Изучи интернет" до 25 апреля включительно. Соревновательный период стартует 26 апреля и продлится до 13 мая. Подведение итогов соревнований состоится 15 мая во время проведения всероссийской онлайн-конференции "Информационная безопасность и дети".

Победителей марафона ждут приятные подарки и памятные сертификаты от организаторов и партнеров. С подробной информацией об участии в марафоне и всеми необходимыми инструкциями можно ознакомиться в положении о марафоне.