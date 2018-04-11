Житель г.о. Бор Нижегородской области подозревается в угрозе ружьем полицейским

Следственный комитет РФ
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Житель г.о. Бор подозревается в угрозе ружьем полицейским. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 12 апреля 2018 года.
По версии следствия, днем 9 апреля нетрезвый подозреваемый из окна своего дома на ул. Дзержинского начал стрелять из охотничьего ружья. Обеспокоенные соседи вызвали правоохранителей. Прибывшие участковый уполномоченный полиции и полицейские отдельного взвода ППС предложили нарушителю прекратить свои действия. В ответ подозреваемый наставил на полицейских ружье и стал угрожать.
Уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Устанавливается, имеется ли у подозреваемого разрешение на хранение огнестрельного оружия. Расследование продолжается.
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