Нижегородская прокуратура внесла представление ДУКу из-за обрушения кровли аварийного дома на ул. Б.Печёрской, 79

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Прокуратура внесла представление ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района" из-за нарушений при эксплуатации аварийного дома на ул. Большой Печёрской, 79 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 12 апреля 2018 года.
Согласно информации, прокурорская проверка была организована после сюжета об обрушении крыши указанного дома, который вышел в программе "Экипаж" нижегородской ТК "Волга" 4 апреля.
После проверки прокуратура выявила в действиях ОАО "ДК Нижегородского района" нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, "выразившиеся в ненадлежащем исполнении обязанности по поддержанию технического состояния кровли". По данному факту директору домоуправляющей компании внесено представление.
Отмечается, что ранее постановлением городской администрации указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу, при этом срок отселения граждан установлен до 30 декабря 2031 года. В связи с произошедшим 3 апреля 2018 года частичным обрушением кровли дома на заседании межведомственной комиссии городской администрации был рассмотрен вопрос о сокращении сроков отселения, в настоящее время муниципалитет устанавливает новые сроки.
Пока администрацией Нижегородского района жителям аварийного дома предложены помещения муниципального маневренного фонда для временного проживания.
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