Средняя ставка по ипотеке в Нижегородской области снизилась на 0,11 п.п. за февраль 2018 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Средняя ставка по ипотеке в Нижегородской области снизилась на 0,11 п.п. в феврале 2018 года по отношению к январю. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Центробанка России 12 апреля.

Согласно информации, в феврале 2018 года банки предоставили населению региона свыше 2,4 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 4,1 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель заемщиков по ипотеке достиг к началу марта 103,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом марта 2017 года на 17%.

В феврале 2018 года средневзвешенная ставка по предоставленным нижегородцам в течение месяца ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) составила 9,65% (в январе – 9,76%). Объемы ипотечного жилищного кредитования к уровню февраля 2017 года выросли на 94,2%. Отмечается, что рост объемов ИЖК стал следствием улучшения ценовых условий.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года заявил о необходимости снизить ставку по ипотеке до 7-8%.

Как сообщалось ранее, жители Нижегородской области увеличили ипотечное кредитование в 2016 году на 29% по сравнению с 2015 годом - до 30 млрд рублей.