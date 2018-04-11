Последние новости рубрики Экономика
12 апреля 2018 18:08  [75] Нижегородское правительство планирует в апреле увеличить расходы облбюджета-2018 на 1 млрд рублей
12 апреля 2018 17:07  [95] Средняя ставка по ипотеке в Нижегородской области снизилась на 0,11 п.п. за февраль 2018 года
11 апреля 2018 19:10  [1607] "Сейчас рубль падает исключительно на ожиданиях", - Наталья Мильчакова
11 апреля 2018 19:03  [318] "То, что происходит сейчас в экономике, оптимизма не добавляет, но паниковать еще рано", - Алевтина Еремина
11 апреля 2018 17:21  [313] "Один из вариантов для России – продолжение выстраивания политики собственного евразийского пространства", - Михаил Рыхтик
10 апреля 2018 18:01  [338] Проект новой детской поликлиники в Сарове Нижегородской области выполнит ФГУП "Дирекция строящихся объектов"
09 апреля 2018 18:29  [207] Инфляция за I квартал 2018 года в Нижегородской области составила 1,3%
05 апреля 2018 19:26  [332] Исполнение бюджета Нижегородской области по доходам за I квартал 2018 года увеличилось на 5%
03 апреля 2018 19:21  [242] Госдолг Нижегородской области уменьшился на 3,3% в январе – марте 2018 года
03 апреля 2018 19:12  [501] Благодарности от имени врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина вручены предприятиям региона
Экономика

Нижегородское правительство планирует в апреле увеличить расходы облбюджета-2018 на 1 млрд рублей

12 апреля 2018 18:08  [75] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует в апреле увеличить расходы облбюджета-2018 на 1 млрд рублей. Об этом пресс-служба губернатора и правительства сообщила 12 апреля.

Проект поправок в бюджет внес врио губернатора Глеб Никитин.

Согласно пояснительной записке, размещенной на сайте Заксобрания, проект предусматривает, что доходы бюджета будут увеличены на 721,7 млн рублей - до 144,6 млрд рублей, расходы предлагается увеличить на 1 млрд 45 млн рублей – до 147,6 млрд рублей. Дефицит будет увеличен на 324,3 млн рублей и превысит 3 млрд рублей.

В частности, предлагается увеличить расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на 284,6 млн рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, устанавливаемого с 1 мая 2018 года за счет дополнительной дотации из федерального бюджета.

Кроме того, предлагается предусмотреть расходы на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений к Чемпионату мира по футболу 2018 года: 197,1 млн рублей - за счет средств федерального бюджета, 19,9 млн рублей - за счет средств областного.

Планируется, что целевые остатки средств дорожного фонда области, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 324,3 млн рублей, будут направлены на увеличение ассигнований дорожного фонда текущего года в рамках реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph