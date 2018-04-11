Нижегородское правительство планирует в апреле увеличить расходы облбюджета-2018 на 1 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует в апреле увеличить расходы облбюджета-2018 на 1 млрд рублей. Об этом пресс-служба губернатора и правительства сообщила 12 апреля.

Проект поправок в бюджет внес врио губернатора Глеб Никитин.

Согласно пояснительной записке, размещенной на сайте Заксобрания, проект предусматривает, что доходы бюджета будут увеличены на 721,7 млн рублей - до 144,6 млрд рублей, расходы предлагается увеличить на 1 млрд 45 млн рублей – до 147,6 млрд рублей. Дефицит будет увеличен на 324,3 млн рублей и превысит 3 млрд рублей.

В частности, предлагается увеличить расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на 284,6 млн рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, устанавливаемого с 1 мая 2018 года за счет дополнительной дотации из федерального бюджета.

Кроме того, предлагается предусмотреть расходы на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений к Чемпионату мира по футболу 2018 года: 197,1 млн рублей - за счет средств федерального бюджета, 19,9 млн рублей - за счет средств областного.

Планируется, что целевые остатки средств дорожного фонда области, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 324,3 млн рублей, будут направлены на увеличение ассигнований дорожного фонда текущего года в рамках реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы".