Подросток из Ардатова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток из Ардатова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 13 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 22 ноября 2017 года в р.п. Ардатов 17-летний обвиняемый, владеющий навыками рукопашного боя, избил 37-летнего мужчину. Потерявшего сознание потерпевшего он совместно со своими знакомыми перенес в квартиру, но утром 23 ноября мужчина скончался в районной больнице.

Как установили следователи СК, в тот вечер друг обвиняемого сообщил ему, что ранее один из местных жителей его избил. Желая разобраться с этим вопросом, подростки пришли к обидчику домой. Дверь квартиры им открыл другой мужчина – потерпевший, который сообщил, что хозяин спит. Молодые люди вышли на улицу. Потерпевший проследовал за ними и стал высказывать претензии по поводу их нахождения возле подъезда. В ходе ссоры молодой человек его избил.

Обвиняемый заключен под стражу. Он обучался в одном из средних специальных учреждений.

В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.