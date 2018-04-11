Последние новости рубрики Происшествия
13 апреля 2018 08:47  [129] Подросток из Ардатова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины
12 апреля 2018 16:56  [1098] Нижегородская прокуратура внесла представление ДУКу из-за обрушения кровли аварийного дома на ул. Б.Печёрской, 79
12 апреля 2018 16:49  [186] Житель г.о. Бор Нижегородской области подозревается в угрозе ружьем полицейским
12 апреля 2018 15:03  [436] Пожар на предприятии "Автоглушитель" на площади 400 кв метров произошёл в Нижнем Новгороде 12 апреля
12 апреля 2018 14:03  [308] Шесть человек пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 11 апреля
12 апреля 2018 14:00  [299] Четверо подростков предстанут перед судом по обвинению в сексуальном насилии над инвалидом и ребёнком в Нижегородской области
12 апреля 2018 13:52  [228] Синоптики прогнозируют потепление до +14º в Нижегородской области 15-18 апреля
12 апреля 2018 13:47  [319] Нижегородская транспортная полиция проводит проверку по факту гибели мужчины под колёсами электрички в Заволжье
12 апреля 2018 12:06  [491] Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля главы администрации Сормовского района Нижнего Новгорода
12 апреля 2018 11:31  [1347] Пенсионерка погибла на пожаре из-за неосторожности при курении в Вадском районе Нижегородской области 11 апреля
Происшествия

Подросток из Ардатова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины

13 апреля 2018 08:47  [129] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток из Ардатова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 13 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 22 ноября 2017 года в р.п. Ардатов 17-летний обвиняемый, владеющий навыками рукопашного боя, избил 37-летнего мужчину. Потерявшего сознание потерпевшего он совместно со своими знакомыми перенес в квартиру, но утром 23 ноября мужчина скончался в районной больнице.

Как установили следователи СК, в тот вечер друг обвиняемого сообщил ему, что ранее один из местных жителей его избил. Желая разобраться с этим вопросом, подростки пришли к обидчику домой. Дверь квартиры им открыл другой мужчина – потерпевший, который сообщил, что хозяин спит. Молодые люди вышли на улицу. Потерпевший проследовал за ними и стал высказывать претензии по поводу их нахождения возле подъезда. В ходе ссоры молодой человек его избил.

Обвиняемый заключен под стражу. Он обучался в одном из средних специальных учреждений.

В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph