Нижегородский минздрав привлек к дисциплинарной ответственности 16 главврачей за различные нарушения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По представлению прокуратуры Нижегородской области 16 главврачей государственных учреждений здравоохранения в регионе привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, представление об устранении нарушений законодательства было направлено в региональное министерство здравоохранения. "В связи с этим органом государственной власти был усилен контроль за соблюдением подведомственными учреждениями здравоохранения стандартов и порядков оказания медицинской помощи, осуществлением электронной записи на прием к специалистам, оснащением автомобилей скорой помощи необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство приняло меры организационного характера, направленные на исключение фактов простоя оборудования и его неэффективного использования, нарушений трудового законодательства, законодательства о лицензировании медицинской деятельности, о порядке рассмотрения обращений граждан, о контрактной системе в сфере закупок и пр.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 16 главных врачей государственных учреждений здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.