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Общество

Апелляционный суд подтвердил штраф МРСК Центра и Приволжья в 600 тысяч рублей за завышение стоимости услуг

13 апреля 2018 10:17  [45] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил штраф ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в 600 тысяч рублей за завышение стоимости услуг. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС России 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, 15 мая 2017 года в УФАС поступило жалоба ООО "СТК Стиль" на навязывание ПАО "МРСК Центра и Приволжья" платы в 8 млн рублей за необоснованное требование к усилению существующей сети, включенные в технические условия. В частности, сетевая организация планировала осуществить строительство двух новых воздушных линий электропередач на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ, а также одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Однако в ходе рассмотрения дела УФАС пришло к выводу о том, что у сетевой организации имелась возможность увеличить мощность без осуществления строительства вышеперечисленных объектов электросетевого хозяйства. Из чего следовало, что расчет платы за технологическое присоединение определен сетевой организацией неверно.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.9.21 КоАП РФ. Обществу был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. После вынесения постановления в ноябре 2017 года сетевая организация направила ООО "СТК Стиль" договор на технологическое присоединение с платой в 13 тысяч рублей.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" оспорило постановление Нижегородского УФАС. Но 11 апреля 2018 года Первый арбитражный апелляционный суд отказал организации в отмене решения арбитражного суда первой инстанции.

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